Стало известно, сколько кассетных снарядов выпущено по Донецку с августа СЦКК заявил об использовании ВСУ 560 кассетных снарядов для обстрела Донецка

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Вооруженные силы Украины выпустили более 560 кассетных снарядов по Донецку с начала августа, сообщили представители Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По их словам, которые приводит РИА Новости, каждый из таких боеприпасов калибра 155-мм несет 72 кассеты. Всего было зафиксировано 185 эпизодов применения кассетных снарядов. В Минобороны РФ пока не прокомментировали эти сведения.

Представительство ДНР в СЦКК также заявило о применении ракет кассетного типа к РСЗО «Ураган». По данным специалистов, ВСУ выпускали такие ракеты 44 раза. Также зафиксировано семь случаев пуска ракет с оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка-У» и шесть случаев запуска зажигательных ракет с РСЗО «Град». В общей сложности украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики кассетными боеприпасами 244 раза. В результате обстрелов погибли 55 мирных жителей, в том числе шестеро детей. Еще 198 человек получили ранения различной степени тяжести.

1 сентября в СЦКК подсчитали, что ВСУ выпустили в сторону Донецка 14 снарядов натовского калибра. Обстрелы зафиксированы в населенных пунктах Кураховка в Петровском и Кировском районах Донецка. Также был обстрелян населенный пункт Нейталово.