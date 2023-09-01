ВСУ выпустили по Донецку 14 снарядов натовского калибра

Фото: МО Украины

Украинские вооруженные силы выпустили 14 снарядов в сторону Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Отмечается, что все они имели так называемый «натовский» калибр — 155 миллиметров

Был зафиксирован обстрел, произведенный Вооруженными силами Украины (ВФУ), направленный в следующих районах: в 02:00 — населенный пункт Кураховка в Петровском и Кировском районах города Донецка, где было выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров; в 02:10 — вновь на Кураховку, в Петровском и Кировском районах города Донецка, где было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров, — говорится в сообщении представительства.

Также в 02:25 — в том же направлении была обстреляна Кураховка четырьмя снарядами калибра 155 миллиметров, а в 02:50 — населенный пункт Нетайлово в Куйбышевском и Кировском районах города Донецка, по которому выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что украинская армия обстреляла территорию ДНР более 60 раз за сутки. В результате атак со стороны ВСУ ранения различной степени тяжести получили пять человек.