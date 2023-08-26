ВСУ за сутки более 60 раз обстреливали территорию ДНР Пушилин сообщил о более чем 60 обстрелах ДНР со стороны ВСУ за минувшие сутки

Фото: МО Украины

Украинские войска более 60 раз обстреливали территорию Донецкой Народной Республики за минувшие сутки, заявил в своем Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, в результате обстрела ВСУ пять человек получили ранения различной степени тяжести.

Зафиксировано более 60 обстрелов, выпущено 203 боеприпаса с применением реактивной артиллерии калибра 122 мм, ствольной артиллерии калибра 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа, – заявил Пушилин.

По словам Пушилина, ВСУ обстреляли Петровский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка. Кроме этого, под удар украинских сил попали Горловка и Великоновоселковский район. Повреждения получили семь жилых домов в Донецке и жилой массив в Калининском районе Горловки.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате удара ВСУ погиб житель населенного пункта Щетиновка. По его словам, украинские военные сбросили боеприпас, когда мужчина косил траву на своем участке. С утра 26 августа ВСУ также нанесли удары по населенным пунктам Уразово и Соболевка в Белгородской области. Огонь из РСЗО с применением кассетных боеприпасов велся по гражданской инфраструктуре.