ВСУ обстреляли из «Града» поселки в Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли поселки Уразово и Соболевка Белгородской области

Фото: МО Украины

ВСУ обстреляли из РСЗО «Град» кассетными боеприпасами поселки Уразово и Соболевка Валуйского округа Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram. По его данным есть четверо пострадавших: трое мужчин и одна женщина. У всех осколочные ранения.

ВСУ обстреляли снарядами «Града» поселок Уразово Валуйского городского округа. Кассетные боеприпасы попали по частным жилым домовладениям и на территорию сельскохозяйственного магазина, — написал он.

26 августа ВСУ предприняли новую попытку нанести удар по инфраструктуре в Белгородской области. По данным Министерства обороны России, для этого Украина задействовала беспилотник самолетного типа. Аппарат удалось перехватить над территорией Шебекинского района.

Ранее сообщалось, что ВСУ поразили при помощи дрона-камикадзе вышку сотовой связи в селе Пороз Белгородской области. До этого Гладков заявлял, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник Вооруженных сил Украины самолетного типа на подлете к Белгороду.

Один беспилотник все же долетел до Белгорода 13 августа. Аппарат врезался в многоквартирный жилой дом. После взрыва со здания обвалилась часть плитки вентилируемого фасада. В квартирах были выбиты окна и повреждены кондиционеры, а во дворе повреждения получили 15 автомобилей.