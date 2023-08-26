Силы ПВО перехватили очередной украинский дрон над Белгородской областью МО РФ сообщило о перехвате украинского дрона над Белгородской областью

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины предприняли новую попытку нанести удар по инфраструктуре в Белгородской области, сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, для этого противник задействовал беспилотник самолетного типа. Аппарат удалось перехватить над территорией Шебекинского района.

Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Шебекинского района Белгородской области, — рассказали в министерстве.

Как уточняется, беспилотник сбили 26 августа примерно в 09:00 мск. О пострадавших и разрушениях информации не поступало.

Ранее сообщалось, что ВСУ поразили при помощи дрона-камикадзе вышку сотовой связи в селе Пороз Белгородской области. До этого глава региона Вячеслав Гладков заявлял, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник Вооруженных сил Украины самолетного типа на подлете к Белгороду.

Один беспилотник все же долетел до Белгорода 13 августа. Аппарат врезался в многоквартирный жилой дом. После взрыва со здания обвалилась часть плитки вентилируемого фасада. В квартирах были выбиты окна и повреждены кондиционеры, а во дворе повреждения получили 15 автомобилей.