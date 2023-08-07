Украинский беспилотник попытался атаковать Белгород Гладков сообщил, что силы ПВО сбили беспилотник ВСУ на подлете к Белгороду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа на подлете к Белгороду, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки пострадавших нет, разрушений также удалось избежать.

В Белгороде сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Последствия на земле уточняют оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — написал Гладков.

Накануне губернатор Белгородской области сообщил, что ВСУ атаковали за 5 августа восемь сел в Белгородском районе и Шебекинском городском округе. Он отметил, что ни в одном из населенных пунктов не зафиксировано разрушений, никто не пострадал.

Днем ранее Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины выпустили более 70 снарядов по региону. По его словам, наибольшее количество прилетов было зафиксировано вблизи хутора Старый.

Также ВСУ выпустили 14 снарядов по селам Нехотеевка и четыре по Лозовому, добавил глава региона. На Журавлевку были сброшены две гранаты с БПЛА, на Солнцевку — одна. В селе Богун-Городок зафиксировано десять прилетов, а на Новопетровку были сброшены два осколочных боеприпаса, сообщил Гладков. Пострадавших нет.