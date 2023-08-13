Беспилотник пробил дыру в фасаде дома в Белгороде: фото с места ЧП

Фото: t.me/vvgladkov

Результат атаки беспилотника в Белгороде

13 августа в многоквартирный жилой дом в Белгороде врезался беспилотник. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, после взрыва со здания обвалилась часть плитки вентилируемого фасада на уровне с 7-го по 13-й этаж. Также у дома оказались выбиты окна и повреждены кондиционеры.

Кроме того, повреждения получили 15 автомобилей, располагавшихся рядом с местом взрыва. ЧП произошло на улице Есенина, дом 9, корпус 1. По предварительным данным, никто в результате произошедшего не пострадал.

Гладков пообещал, что власти помогут жильцам дома с восстановлением жилья. Он отметил, что прибывшие на место происшествия специалисты выясняют обстоятельства произошедшего. Кроме того, продолжается поквартирный обход.

Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидца сообщил, что перед взрывом над Белгородом в районе Улитка пролетел крупный беспилотник самолетного типа, размером около метра.

Судя по опубликованным губернатором кадрам, повреждения получил апарт-отель «Панорама Сити». Видна обвалившаяся плитка, осколки стекла от посеченных окон и машины аварийных служб, прибывших на место.

Подробнее о последствиях атаки беспилотника — в галерее NEWS.ru.