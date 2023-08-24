Дрон ВСУ атаковал вышку сотовой связи в Белгородской области Mash: дрон ВСУ атаковал вышку сотовой связи в селе Пороз Белгородской области

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Telegram-канал Mash сообщил, что дрон-камикадзе ВСУ атаковал вышку сотовой связи в селе Пороз Белгородской области. По информации канала, 23 августа около 21:00 жители услышали сильный взрыв и увидели вспышку света. После этого мобильная сеть в округе пропала, пострадавших не зафиксировано. В Минобороны России данные сведения не комментировали.

В Mash отметили, что оперативные службы обнаружили на месте крушения обломки украинского беспилотника, который мог лететь из Сумской области.

Губернатор Курской области Роман Старовойт ранее сообщил, что на территорию Рыльского района проник украинский разведывательный беспилотник. По его словам, пограничники посадили БПЛА при помощи антидронового ружья. Пострадавших и разрушений нет.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ с помощью дрона атаковали спиртобазу в Курской области. Отмечается, что взрывное устройство с БПЛА сбросили на предприятие ООО «КурскПродукт», которое находится в Глушковском районе области. По данным канала, в результате атаки никто не пострадал, разрушений инфраструктуры не зафиксировано. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

В ночь на 20 августа украинский беспилотник врезался в крышу здания железнодорожного вокзала в Курске. По словам губернатора Курской области, в результате атаки на вокзале произошел пожар. Пять человек получили незначительные ранения от осколков стекол. Двое пострадавших от медицинской помощи отказались, троих после осмотра в больнице отпустили домой.