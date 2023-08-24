Дрон-разведчик перехватили в Курской области Старовойт: в Рыльском районе Курской области посадили украинский дрон-разведчик

Фото: t.me/gubernator_46

На территорию Рыльского района Курской области проник украинский разведывательный беспилотник, сообщил в Telegram губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, пограничники посадили БПЛА при помощи антидронового ружья. Пострадавших и разрушений нет.

Очередной трофей наших пограничников: им удалось антидроновым ружьем посадить разведывательный украинский коптер в Рыльском районе. Благодарю пограничников и бойцов Минобороны за защиту рубежей Родины! — написал Старовойт.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ с помощью дрона атаковали спиртобазу в Курской области. Отмечается, что взрывное устройство с БПЛА сбросили на предприятие ООО «КурскПродукт», которое находится в Глушковском районе области. По данным канала, в результате атаки никто не пострадал, разрушений инфраструктуры не зафиксировано. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

В ночь на 20 августа украинский беспилотник врезался в крышу здания железнодорожного вокзала в Курске. По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, в результате атаки на вокзале произошел пожар. Пять человек получили незначительные ранения от осколков стекол. Двое пострадавших от медицинской помощи отказались, троих после осмотра в больнице отпустили домой.