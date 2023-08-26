ВСУ сбросили бомбу с беспилотника на жителя Белгородской области Гладков: житель Щетиновки погиб в результате атаки беспилотника ВСУ

Фото: t.me/vvgladkov

Житель населенного пункта Щетиновка погиб в результате атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, ВСУ сбросили боеприпас, когда мужчина находился на своем дачном участке и косил траву.

Погиб мирный житель. Вооруженные силы Украины сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда мужчина находился на своем дачном участке и косил траву. Осколочные ранения, полученные в результате взрыва, были несовместимы с жизнью, — написал Гладков.

С утра 26 августа ВСУ также нанесли удары по населенным пунктам Уразово и Соболевка в Белгородской области. Огонь из РСЗО с применением кассетных боеприпасов велся по гражданской инфраструктуре. Как следствие, шесть жителей поселка Уразово получили ранения. Одного из пострадавших доставили в больницу с серьезными осколочными ранениями поясничной области и повреждением внутренних органов. Еще одну женщину госпитализировали с ранением правого глаза.

Кроме того, в результате обстрела были повреждены 16 домов, в четырех из них разрушены несущие конструкции. Повреждения также зафиксированы на одном соцобъекте, одном спортивном объекте и двух предприятиях, нарушена линия электропередачи.