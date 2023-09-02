Украинская армия за сутки 47 раз атаковала территорию ДНР

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины за сутки 47 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В результате атак погибла девочка 2016 года рождения.

За истекшие сутки Представительство сообщало о 47 фактах ведения огня со стороны ВФУ. Ранения различной степени тяжести получили 23 гражданских лиц, в т.ч дети 2008, 2009, 2013 г.р. в Петровском, Куйбышевском районах Донецка, Александровке, Никитовском районе Горловки, Новониколаевке, — сказано в сообщении.

Кроме этого, повреждения получили 35 домостроений в Петровском районе Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Никитовском районе Горловки и пять объектов гражданской инфраструктуры. Всего ВСУ выпустили 180 боеприпасов.

Ранее 31 августа сообщалось о массовой атаке дронов Вооруженных сил Украины на Брянскую область. Один из сбитых в Брянске украинских беспилотников рухнул на гостиницу Управления делами правительства области. В 100 метрах от нее находится само административное здание. Власти города в связи с массовой атакой БПЛА перекрывали центр города для автомобилей и людей.