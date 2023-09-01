Военкоры сообщили о серьезных потерях ВСУ на Запорожском направлении «Архангел спецназа Z»: одна из бригад ВСУ понесла серьезные потери при наступлении

Фото: МО РФ

Серьезные потери понесла одна из бригад Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в результате попытки наступления в районе населенного пункта Вербовое на Запорожском направлении, сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа Z». Также российским военным удалось нарушить эвакуационные мероприятия.

Эвакуационные мероприятия были сорваны, точка эвакуации была уничтожена, раненные стали убитыми, наши войска никому не оставляют шанса на спасение, уцелевшие подразделения ВСУ отказываются выходить на передовые позиции и вытаскивать раненных и убитых, — сообщили авторы канала.

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что ВСУ пересекли первую линию обороны РФ на южном фронте. Предполагается, что генерал имеет в виду село Работино на Ореховском направлении. Балицкий в то же время сообщил, что это село остается в «серой зоне». По его словам, населенный пункт полностью разрушен и в нем нет ни российских, ни украинских войск. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Позднее Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что ВС РФ нанесли массированный удар по ВСУ в населенном пункте Работино. Российские военные обстреляли противника из артиллерийских орудий в ответ на новую атаку украинской армии на Запорожском направлении. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.