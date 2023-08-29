ВС РФ нанесли массированный удар по украинским военным в зоне СВО «Иди и смотри»: ВС РФ нанесли массированный удар по ВСУ в Работино

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил со ссылкой на источник, что ВС РФ нанесли массированный удар по ВСУ в населенном пункте Работино. Российские военные обстреляли противника из артиллерийских орудий в ответ на новую атаку украинской армии на Запорожском направлении. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Арта нанесла массированный удар. Атака противника остановлена, — сказал источник.

Ранее представители Минобороны России сообщили, что российские боевые вертолеты Ми-35М нанесли удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. По данным ведомства, цель удара была достигнута, опорный пункт уничтожен. После выполнения задания летчики благополучно вернулись на аэродром базирования.

Вертолеты нанесли удар по позициям противника при поддержке авиационного наводчика. Опорный пункт был уничтожен с помощью неуправляемых авиационных ракет. Пилоты работали на малой высоте, чтобы исключить обнаружение Ми-35М системами противовоздушной обороны ВСУ. В Минобороны РФ подчеркнули, что командование Западного военного округа высоко оценивает эффективность работы экипажей боевых вертолетов Ми-35М. По мнению представителей ведомства, они успешно выполняют все поставленные задачи.