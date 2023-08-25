Работино «больше не существует»: новости СВО на вечер 25 августа Последние новости СВО на Украине

Фото: МО Украины

Врио губернатора региона Евгений Балицкий заявил, что села Работино Запорожской области сейчас в буквальном смысле «больше не существует». По его словам, населенный пункт оказался полностью разрушен, сейчас в нем нет ни российских, ни украинских войск. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Ранее Telegram-канал «Архангелы спецназа» сообщил, что украинским военным в ходе масштабного наступления не удалось полностью взять под контроль село Работино. По словам авторов, южная окраина населенного пункта продолжает находиться под контролем ВС РФ.

Отставной американский генерал Дэвид Петреус отмечал, что Вооруженные силы Украины не смогли добиться ощутимых результатов на линии фронта. По его словам, операция ВСУ все еще находится на ранней стадии и продлится не менее четырех месяцев.

Он также отметил, что у американской армии есть опыт прорыва серьезных оборонительных линий во время боевых действий в Ираке. Однако у ВСУ сейчас нет тех ресурсов и возможностей, что были у Вооруженных сил США. В частности, Киев не располагает необходимыми боевыми самолетами, объемы поставок бронетехники также не вызывают воодушевления.

Telegram-канал «Иди и смотри», ссылаясь на собственные источники, сообщил, что подразделения ВСУ предприняли очередную попытку форсировать Днепр в Херсонской области. Как утверждается, ВС РФ пресекли вылазку противника. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Фото: МО Украины

По информации канала, активность диверсионной группы ВСУ наблюдалась в районе Голой Пристани. Город расположен к югу от Херсона у Днепровского лимана. Противник также пытался высадить десант на других участках линии боевого соприкосновения, но безуспешно.

В Министерстве обороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России в ночь на 25 августа нанесли удар по объектам портовой инфраструктуры Украины. По данным ведомства, объект использовался украинскими войсками. Цель удара достигнута, объект был успешно поражен высокоточным оружием морского базирования. Точное предназначение объекта не раскрывается.

Как сообщалось ранее, российские военные уничтожили американский бронетранспортер M2 Bradley, который использовался украинскими солдатами. Удар по технике противника был нанесен противотанковой управляемой ракетой в районе населенного пункта Работино.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что СВО необходимо продолжать, чтобы исключить в будущем террористическую угрозу со стороны Киева. Так он прокомментировал недавние атаки украинских дронов на территорию России.

25 августа губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в Бабынинском районе система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник. Он добавил, что в результате происшествия никто не пострадал, разрушений удалось избежать.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что двое мирных жителей получили тяжелые ранения при обстреле украинскими военными деревни Елизаветовки Глушковского района. По его словам, мужчина получил травмы нижних конечностей, а женщина — осколочные ранения. Он уточнил, что всего на территории населенного пункта было зафиксировано три прилета снарядов. О разрушениях губернатор не рассказал.

Telegram-канал Baza сообщил, что в Белгородской области бывшим сотрудникам МВД начали вручать спецпредписания, согласно которым они в момент объявления особого распоряжения обязаны явиться по одному из двух указанных в документе адресов. Как пишет канал, экс-полицейские должны иметь при себе туалетные принадлежности и запас продуктов, которого хватит на сутки.

По данным Baza, документ выдают бывшим сотрудникам МВД под роспись и поясняют, что при особом распоряжении они обязаны оставаться в регионе и выполнять задачи в составе полиции. О распространении таких документов в иных регионах не сообщалось.

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