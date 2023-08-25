Стало известно о новой попытке ВСУ форсировать Днепр под Херсоном «Иди и смотри»: ВСУ снова пытались форсировать Днепр в Херсонской области

Фото: МО Украины

Подразделения Вооруженных сил Украины предприняли очередную попытку форсировать Днепр в Херсонской области, сообщает Telegram-канал «Иди и смотри», ссылаясь на собственные источники. Как утверждается, ВС РФ пресекли вылазку противника. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

По информации канала, активность диверсионной группы ВСУ наблюдалась в районе Голой Пристани. Город расположен к югу от Херсона у Днепровского лимана. Противник также пытался высадить десант на других участках линии боевого соприкосновения, но безуспешно.

Ранее сообщалось, что на западном побережье Крыма были уничтожены украинские диверсанты, которые пытались высадиться у мыса Тарханкут с четырех лодок. Предполагается, что именно они обстреляли кемпинг с туристами в населенном пункте Оленевка в Черноморском районе. Инцидент произошел в ночь на 24 августа. Министерство обороны России эту информацию не комментировало. При этом украинское военное ведомство распространило видео с катера десанта ВСУ во время операции с высадкой на крымском побережье.

До этого появилась информация о том, что группа украинских диверсантов пыталась проникнуть на территорию Брянской области. Атака была отражена пограничниками и росгвардейцами. В результате инцидента никто не пострадал.