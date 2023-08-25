Baza: в Белгородской области бывшим полицейским раздают спецпредписания

Фото: t.me/vvgladkov

Telegram-канал Baza сообщает, что в Белгородской области бывшим сотрудникам МВД начали вручать спецпредписания, согласно которым они в момент объявления особого распоряжения обязаны явиться по одному из двух указанных в документе адресов. Как пишет канал, экс-полицейские должны иметь при себе туалетные принадлежности и запас продуктов, которого хватит на сутки.

По данным Baza, документ выдают бывшим сотрудникам МВД под роспись и поясняют, что при особом распоряжении они обязаны оставаться в регионе и выполнять задачи в составе полиции.

О распространении таких документов в иных регионах не сообщалось.

Белгородская область граничит с территорией Украины, из-за чего окраина региона периодически подвергается обстрелам со стороны ВСУ. К утру 25 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в ходе обстрелов региона украинскими войсками получили повреждения шесть жилых домов и два автомобиля. По его словам, никто из жителей не пострадал. Губернатор уточнил, что за минувшие сутки ВСУ обстреливали населенные пункты Белгородского, Валуйского, Волоконовского и Грайворонского районов, а также Шебекинского городского округа.