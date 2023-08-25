ВСУ повредили шесть домов при обстрелах Белгородской области Гладков: при обстрелах Белгородской области повреждены шесть домов и две машины

Фото: t.me/vvgladkov

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в ходе обстрелов региона украинскими войсками получили повреждения шесть жилых домов и два автомобиля. По его словам, никто из жителей не пострадал. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Губернатор уточнил, что за минувшие сутки ВСУ обстреливали населенные пункты Белгородского, Валуйского, Волоконовского и Грайворонского районов, а также Шебекинского городского округа. В общей сложности по ним было выпущено более трех десятков артиллерийских и минометных снарядов.

По словам Гладкова, поврежден один дом в хуторе Леоновка, пять домов и две машины — в селе Новая Таволжанка. В других населенных пунктах обошлось без последствий.

Ранее Гладков сообщил, что в селе Лавы Валуйского района был атакован беспилотником ВСУ санаторий. По его данным, дрон сбросил взрывное устройство, в результате чего два человека погибли на месте, а еще один скончался от полученных ранений в больнице. В Минобороны России эту информацию не комментировали.