Гладков заявил о гибели трех жителей села Лавы в результате обстрела ВСУ

Фото: t.me/vvgladkov

Жертвами обстрела села Лавы со стороны Вооруженных сил Украины стали три человека, заявил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, украинский дрон сбросил взрывное устройство на территорию санатория в тот момент, когда на улице находились люди. В Минобороны России пока не прокомментировали эту информацию.

Двое мужчин от полученных ран скончались на месте. За жизнь одного пострадавшего до последнего боролись врачи, но полученные травмы были несовместимы с жизнью, — уточнил Гладков.

Об обстреле села Лавы Валуйского городского округа Белгородской области стало известно утром 23 августа. По словам Гладкова, в результате нанесения удара украинским беспилотником пострадало здание местного санатория. В нем выбило четыре окна и повредился фасад. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что Украина вновь попыталась атаковать объекты на территории российской столицы с помощью беспилотников. Средства противовоздушной обороны успешно сбили дрон. Он столкнулся со строящимся зданием комплекса «Москва-Сити», в результате падения в соседних жилых домах были выбиты окна.