Российские военные уничтожили Bradley ВСУ с личным составом у Работино «Архангел спецназа» показал кадры уничтожения Bradley ВСУ у Работино

Фото: МО РФ

Российские военнослужащие уничтожили бронемашину M2 Bradley Вооруженных сил Украины с личным составом, сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа». Отмечается, что экипаж двигался на южную окраину Работино на Запорожском фронте. По нему нанесли удар противотанковой управляемой ракетой (ПТУР).

Об уничтожении еще двух украинских Bradley на этом же направлении сообщалось и накануне. По данным канала, их вывели из строя также расчеты ПТУР. Утверждается, что украинские силы не оставляют попыток взять населенный пункт Работино. ВСУ отправляет в бой резервные подразделения, а также наносит удары по селу с помощью артиллерии, реактивных систем залпового огня (РСЗО) и танков.

Перед этим тот же источник опубликовал видео уничтожения барражирующим боеприпасом танка ВСУ, который пытался укрыться в лесополосе на Запорожском направлении. На кадрах видно, как бронемашина занимает позицию среди деревьев под наблюдением разведывательного российского дрона. После атаки происходит возгорание, а затем взрыв.

Об активном наступлении на Работино сил ВСУ сообщал также и руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин. Он отметил, что украинские войска используют беспилотники и штурмовые отряды в этом направлении. По его мнению, повышение активности связано с Днем независимости Украины. Несмотря на натиск противника, российские войска отражают атаки.