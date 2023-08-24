«Месиво»: Рогозин сообщил о праздничном наступлении ВСУ в Работино Рогозин сообщил об активном наступлении ВСУ в Работино

Фото: Dmytro Smolyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Украинские военные начали активное наступление на населенный пункт Работино Запорожской области, сообщил в своем Telegram-канале бывший глава Роскосмоса, руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин. По его словам, ВСУ отправили на данный участок фронта штурмовые отряды и множество беспилотников. Он отметил, что сейчас в Работино «очень жарко». Минобороны России эту информацию не комментировало.

В Работино Запорожской области ВСУ начали активно наступать. Видимо, под праздник своей незалежности решили угодить киевскому начальству, несмотря на колоссальные потери. Месиво. Противник поднял рой ударных беспилотников, неба не видно. Давят штурмовым натиском. Очень жарко. Помолитесь за наших парней, им сейчас крайне сложно, — написал Рогозин.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео штурма Работино. На кадрах видно, как танки и БМП Bradley ВСУ ведут огонь по руинам, после чего по ним прилетает управляемый боеприпас. Канал сообщил, что украинские военнослужащие надели белые повязки, чтобы выдать себя за российских бойцов.