Опубликованы кадры штурма Работино на Запорожском фронте

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео штурма населенного пункта Работино на Запорожском фронте. Как отмечается, танк и БМП Bradley ведут огонь по руинам, после чего по вражеской технике прилетает управляемый боеприпас, а БМП пускает дымовую завесу.

Похоже, что боевики ВСУ надели белые повязки, чтобы выдать себя за российских бойцов, — обращает внимание канал.

Ранее военкоры опубликовали видео уничтожения солдат ВСУ российскими FPV-дронами в зоне СВО. На кадрах видно, как барражирующие боеприпасы попадают в укрытия украинских военных.

Также канал сообщал, что танковые подразделения 1-й Славянской бригады Донецкого армейского корпуса ВС РФ нанесли удар по расположениям ВСУ на Авдеевском направлении. Танкисты успешно взаимодействуют с операторами беспилотников, которые помогают выявлять цели и корректировать огонь.

Военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко опубликовал в своем Telegram-канале кадры подбитого Вооруженными силами России в зоне СВО немецкого танка Leopard. На видео бронемашина освещается лучами восходящего солнца.

До этого Руденко сообщил, что российские военные нанесли серию точных ударов по окопам ВСУ на Лисичанском направлении. Как уточнил журналист, позиции противника накрыли артиллеристы 6-й бригады группировки «Юг» Вооруженных сил России.