Опубликованы кадры уничтожения танка ВСУ, укрывшегося в лесополосе

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Telegram-канал «Архангел спецназа» опубликовал видео уничтожения барражирующим боеприпасом танка Вооруженных сил Украины, который пытался укрыться в лесополосе на Запорожском направлении. На кадрах видно, как бронемашина занимает позицию среди деревьев под наблюдением разведывательного российского дрона. После атаки происходит возгорание, а затем взрыв.

«Иксоводы» уничтожают очередной танк ВСУ на Запорожском направлении, который думал спрятаться от наших глаз, — говорится в подписи под видео.

Ранее бывший глава Роскосмоса, руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил, что украинские военные начали активное наступление на населенный пункт Работино Запорожской области. По его словам, ВСУ отправили на данный участок фронта штурмовые отряды и множество беспилотников.

До этого Минобороны России показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в ДНР. Российские военные сбросили ракеты с вертолетов. На кадрах показано, как бойцы находят цель для удара, после чего запускают в нее боеприпас. В ведомстве подчеркнули, что техника была уничтожена.

Накануне в ведомстве также сообщили об уничтожении американской самоходной гаубицу M109 Paladin, которая использовалась украинскими солдатами на Южно-Донецком направлении. Потери ВСУ на этом направлении за сутки составили порядка 145 человек.