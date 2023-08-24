Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в ДНР

Фото: МО РФ

Российские военные сбросили ракеты с вертолетов на украинскую бронетехнику на Южно-Донецком направлении в зоне СВО, кадрами с места поделилась в Telegram пресс-служба Минобороны РФ. На видео показано, как бойцы ВС РФ находят цель удара, после чего запускают в нее боеснаряд. В ведомстве подчеркнули, что цель была достигнута, а техника уничтожена.

Ударами управляемых ракет экипажи российских вертолетов уничтожили бронетехнику ВСУ на Южно-Донецком направлении, — говорится в сообщении Минобороны России.

Накануне в российском военном ведомстве сообщили, что Вооруженные силы РФ уничтожили самоходную гаубицу M109 Paladin американского производства. Она использовалась украинскими солдатами на Южно-Донецком направлении. Потери украинских военных на этом направлении за сутки составили порядка 145 человек убитыми и ранеными.

До этого военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко опубликовал в своем Telegram-канале кадры подбитого Вооруженными силами России в зоне СВО немецкого танка Leopard. На видео бронемашина освещается лучами восходящего солнца.