ВС России превратили американскую гаубицу ВСУ Paladin в груду металла Минобороны: ВС России уничтожили американскую гаубицу Paladin

Фото: Daniel Löb/dpa/Global Look Press

САУ Paladin

Вооруженные силы России в ходе проведения спецоперации уничтожили на Южно-Донецком направлении самоходную гаубицу ВСУ M109 Paladin производства США, сообщает в своем Telegram-канале Минобороны РФ. По данным ведомства, удары по Вооруженным силам Украины наносились при помощи артиллерии и авиации. Потери украинских военных на этом направлении за сутки составили порядка 145 человек убитыми и ранеными.

На Южно-Донецком направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника <...>. Потери противника составили до 145 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три автомобиля, а также самоходная гаубица М109 Paladin производства США, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео штурма Работино. На кадрах видно, как танки и БМП Bradley ВСУ ведут огонь по руинам, после чего по ним прилетает управляемый боеприпас. Канал сообщил, что украинские военнослужащие надели белые повязки, чтобы выдать себя за российских бойцов.

До этого военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко опубликовал в своем Telegram-канале кадры подбитого Вооруженными силами России в зоне СВО немецкого танка Leopard. На видео бронемашина освещается лучами восходящего солнца.