Военкор показал подбитый Leopard в лучах восходящего солнца Военкор Руденко показал подбитый Leopard в лучах восходящего солнца

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко опубликовал в своем Telegram-канале кадры подбитого Вооруженными силами России в зоне СВО немецкого танка Leopard. Где снято видео, на котором бронемашина освещается лучами восходящего солнца, не уточняется.

Красиво смотрится в лучах восходящего солнца подбитый Leopard, — отмечает военкор в своем Telegram-канале в подписи под видео.

Ранее Руденко опубликовал кадры уничтожения замаскированной американкой гаубицы М777 Вооруженных сил Украины. Российские военные нанесли по ней удар «Ланцетом» в районе Урожайного. На видео дрон поражает установку, после чего происходит детонация боевого комплекта и в воздух поднимаются клубы дыма.

На другом видео Военно-космические силы РФ ударом управляемой ракеты с вертолета Ка-52 уничтожили украинский бронетранспортер на Южно-Донецком направлении. На кадрах пилот фиксирует цель, начинает отсчет. В результате прямого попадания украинский бронетранспортер загорается.

Также опубликовано видео уничтожения солдат Вооруженных сил Украины FPV-дронами. Барражирующие снаряды попадают в укрытие украинских военных. По информации Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», видео снято под Ореховом на Запорожском направлении.