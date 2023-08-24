Российские расчеты ПТУР уничтожили Bradley ВСУ на Запорожском направлении «Архангел спецназа»: армия РФ уничтожила M2 Bradley на Запорожском направлении

Фото: МО РФ

Военнослужащие Вооруженных сил России успешно уничтожили очередную бронемашину M2 Bradley ВСУ на Запорожском направлении, сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа». По его данным, удары по технике были нанесены с помощью противотанковой управляемой ракетой (ПТУР). Минобороны России пока не прокомментировало эту информацию.

Авторы канала также утверждают, что украинские войска не оставляют попыток взять населенный пункт Работино. Противник отправляет в бой резервные подразделения, а также наносит удары по селу с помощью артиллерии, реактивных систем залпового огня (РСЗО) и танков.

Ранее руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин также заявил, что ВСУ начали активное наступление на Работино. Украинские войска используют беспилотники и штурмовые отряды на Запорожском направлении. По мнению Рогозина, повышение активности войск связано с Днем независимости Украины. Несмотря на натиск противника, российские войска успешно отражают атаки. Ранее на Запорожском направлении барражирующим боеприпасом был уничтожен украинский танк, который пытался укрыться в лесополосе. Его обнаружили с помощью дрона.