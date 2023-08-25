Песков объяснил, для чего нужно продолжать СВО Песков: СВО необходимо продолжать, чтобы исключить террористическую угрозу Киева

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

СВО необходимо продолжать, чтобы исключить в будущем террористическую угрозу со стороны Киева, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал ТАСС недавние атаки украинских дронов на территорию России.

Специальная военная операция будет продолжаться с тем, чтобы исключить в будущем такую террористическую угрозу, — сказал он.

25 августа губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в Бабынинском районе региона система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник. Он добавил, что в результате происшествия никто не пострадал, разрушений удалось избежать.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ атаковaли Москву тремя беспилотниками. Два из них были уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районoв Московской области. Третий дрон был подавлен силами РЭБ — он потерял управление и столкнулся со строящимся зданием на территории cтоличного комплекса «Москва-Сити».

Вечером 23 августа ВС РФ пресекли еще одну попытку Воорyженных сил Украины осуществить террористический акт на территории России. Как отметили в Минобороны, средства противовоздушной обороны yничтожили два беспилотника самолетного типа над территорией Брянской области.