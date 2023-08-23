Минобороны сообщило об атаке беспилотников ВСУ под Брянском Минобороны РФ: ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Брянской областью

Фото: АГН Москва/Global Look Press

Российские военные пресекли попытку Вооруженных сил Украины атаковать объекты на территории страны, сообщили в Минобороны РФ. По информации ведомства, средства ПВО уничтожили два беспилотника над Брянской областью.

Сегодня около 22:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Два украинских БПЛА обнаружены и уничтожены средствами ПВО над территорией Брянской области, — говорится в сообщении министерства.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ атаковали Москву тремя беспилотниками. Два из них были уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий дрон был подавлен силами РЭБ — он потерял управление и столкнулся со строящимся зданием на территории столичного комплекса «Москва-Сити».

Военный эксперт Владислав Шурыгин в этой связи заявил, что атаки дронов являются попыткой запугать россиян, однако они не способны достичь реального эффекта. Он уточнил, что подобную тактику можно считать «психологической войной» и стремлением заставить жителей России усомниться в ВС РФ.