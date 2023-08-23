Военный эксперт назвал атаки дронов на Москву попыткой запугать россиян Военный эксперт Шурыгин назвал атаки дронов на Москву попыткой запугать россиян

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Атаки дронов на Москву являются попыткой запугать россиян, удары беспилотников не способны достичь реального эффекта, уверен военный эксперт Владислав Шурыгин. Комментируя ситуацию «Радио 1», он уточнил, что подобную тактику можно считать «психологической войной» и стремлением заставить жителей России усомниться в ВС РФ. Он подчеркнул, что такие действия объясняются провальным контрнаступлением.

Эти удары абсолютно бесцельны. Их главная суть в том, чтобы мы с вами начали это обсуждать, потому что военного эффекта они достичь не способны. Они не могут поразить ни один военный объект, потому что на борту находится очень мало взрывчатки, — пояснил эксперт.

По словам Шурыгина, главной целью украинских БПЛА является Кремль и объекты российского правительства, но системы ПВО и РЭБ успешно их обнаруживают и уводят с траектории. Из-за этого беспилотники уходят с изначального пути, попадая по «Москве-Сити».

Нужно понимать, что когда беспилотники попадают в «Москва-Сити» — это не значит, что они туда целятся. Видно, что система РЭБ уводит их с траектории, которая направлена на центр Москвы, на исторические объекты. «Сити» выступает в роли той стенки, в которую они попадают, — отметил эксперт.

Минобороны РФ ранее сообщило, что ВСУ атаковали Москву тремя беспилотниками. Два из них были уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий дрон был подавлен силами РЭБ — он потерял управление и столкнулся со строящимся зданием на территории столичного комплекса «Москва-Сити».