Минобороны сообщило об атаке украинских беспилотников на Москву Минобороны РФ: силы ПВО пресекли попытку трех БПЛА Украины атаковать Москву

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Силы российской ПВО пресекли попытку атаки Вооруженных сил Украины атаковать объекты в Москве с помощью трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что два беспилотника были сбиты, один подавлен силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Двадцать третьего августа в ночное время силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по городу Москве. Два из атакующих столицу БПЛА уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области, — говорится в сообщении.

Третий беспилотник был подавлен силами РЭБ, потерял управление и столкнулся со строящимся зданием на территории столичного комплекса «Москва-Сити». В результате происшествия никто не пострадал, уточнили в ведомстве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 23 августа беспилотник попал в строящееся здание в «Москва-Сити», еще один БПЛА был сбит системами ПВО в Можайском районе Московской области.

Кроме того, в ночь на 22 августа российские средства ПВО сбили в Московской области два ударных беспилотника. Один дрон был ликвидирован в районе Красногорска, другой — в Одинцовском городском округе. Позже стало известно, что в Красногорске в результате атаки беспилотного аппарата оказался поврежден жилой дом.