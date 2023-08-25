Под Калугой сбили беспилотник Калужский губернатор Шапша: в Бабынинском районе система ПВО сбила беспилотник

Фото: МО РФ

В Бабынинском районе Калужской области система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале. Он добавил, что в результате происшествия никто не пострадал, разрушений удалось избежать.

На территории Бабынинского района в 11 час. 57 мин. силами ПВО был уничтожен БПЛА, — сообщил Шапша.

Минобороны РФ уже уведомило о попытке Воорyженных сил Украины атаковать территорию России. В ведомстве отметили, что для атаки Киев выбрал модернизированную ракету комплекса С-200. Ее обнарyжили и уничтожили средствами ПВО над территорией Калужской области.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ атаковaли Москву тремя беспилотниками. Два из них были уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районoв Московской области. Третий дрон был подавлен силами РЭБ — он потерял управление и столкнулся со строящимся зданием на территории cтоличного комплекса «Москва-Сити».

Вечером 23 августа ВС РФ пресекли еще одну попытку Воорyженных сил Украины осуществить террористический акт на территории России. Как отметили в Минобороны, средства противовоздушной обороны yничтожили два беспилотника самолетного типа над территорией Брянской области.