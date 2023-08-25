Силы ПВО уничтожили украинскую ракету над Калужской областью Минобороны: силы ПВО сбили украинскую ракету ЗРК С-200 над Калужской областью

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Минобороны РФ сообщило о попытке Вооруженных сил Украины атаковать территорию России. В ведомстве отметили, что для атаки Киев выбрал модернизированную ракету комплекса С-200, она была обнаружена и уничтожена средствами ПВО над территорией Калужской области.

Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки по гражданским объектам на территории Российской Федерации ракетой доработанного комплекса ПВО С-200, — отмечается в сообщении.

Прежде сообщалось, что жители Калужской области сообщали о взрывах в небе. Характерные звуки раздавались в городах Обнинск и Малоярославец. По словам местных жителей, они услышали 3-4 хлопка в небе. О звуках взрывов также сообщали жители Тульской области и подмосковного Наро-Фоминска.

Ранее Минобороны сообщало, что российские военные в ночь на 24 августа пресекли попытку Украины атаковать территорию РФ тремя беспилотниками самолетного типа. В военном ведомстве уточнили, что два БПЛА были уничтожены средствами ПВО в Брянской области, еще один — в Калужской. До этого ВСУ атаковали Москвунесколькими БПЛА. Два из них были уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий дрон был подавлен силами РЭБ — он потерял управление и столкнулся со строящимся зданием на территории столичного комплекса «Москва-Сити».