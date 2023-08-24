Силы ПВО сбили украинские БПЛА в Калужской и Брянской областях Минобороны РФ сообщило об атаке ВСУ на территорию России тремя БПЛА

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские военные в ночь на 24 августа пресекли попытку Украины атаковать территорию РФ тремя беспилотниками самолетного типа, сообщили в Минобороны. В военном ведомстве уточнили, что два БПЛА были уничтожены средствами ПВО в Брянской области, еще один — в Калужской.

Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолетного типа, — отметили в Минобороны.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ атаковали Москву тремя беспилотниками. Два из них были уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий дрон был подавлен силами РЭБ — он потерял управление и столкнулся со строящимся зданием на территории столичного комплекса «Москва-Сити».

Вечером 23 августа ВС РФ пресекли еще одну попытку Вооруженных сил Украины осуществить террористический акт на территории России. Как отметили в Минобороны, средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника самолетного типа над территорией Брянской области.

Военный эксперт Владислав Шурыгин в этой связи заявил, что атаки дронов являются попыткой запугать россиян. Однако они не способны достичь реального эффекта.