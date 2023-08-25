Жители Калужской области услышали взрывы в небе SHOT: жители Обнинска и Малоярославца слышали хлопки в небе

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Жители Калужской области сообщают о взрывах в небе, пишет Telegram-канал SHOT. Характерные звуки раздавались в городах Обнинск и Малоярославец. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

По словам местных жителей, они услышали 3-4 хлопка в небе. Официальной информации о происшествии не появлялось.

По данным Telegram-канала «Подмосква», о звуках взрывов также сообщают жители Тульской области и подмосковного Наро-Фоминска. Предположительно, там работают системы ПВО, отмечают авторы канала. В Минобороны РФ не комментировали эти сведения.

Минобороны РФ ранее сообщило, что ВСУ атаковали Москву тремя беспилотниками. Два из них были уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий дрон был подавлен силами РЭБ — он потерял управление и столкнулся со строящимся зданием на территории столичного комплекса «Москва-Сити».

Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что атаки дронов на Москву являются попыткой запугать россиян, однако они не способны достичь реального эффекта. По его мнению, подобную тактику можно считать «психологической войной» и стремлением заставить жителей России усомниться в ВС РФ. Он подчеркнул, что такие действия объясняются провальным контрнаступлением ВСУ.