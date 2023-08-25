Балицкий заявил, что села Работино «больше не существует»

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Села Работино Запорожской области сейчас в буквальном смысле «не существует», заявил в эфире Первого канала врио губернатора региона Евгений Балицкий. По его словам, населенный пункт оказался полностью разрушен, сейчас в нем нет ни российских, ни украинских войск. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Этот разрушенный населенный пункт находится в серой зоне. Наши войска и войска противника не остаются в этом населенном пункте, потому что, если там оставаться, попадают под прицельный артиллерийский обстрел, — сказал Балицкий.

Ранее Telegram-канал «Архангелы спецназа» сообщил, что украинским военным в ходе масштабного наступления не удалось полностью взять под контроль село Работино. По словам авторов, южная окраина населенного пункта продолжает находиться под контролем ВС РФ.

До этого руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил, что ВСУ начали активное наступление на Работино. Украинские войска используют беспилотники и штурмовые отряды на Запорожском направлении. По мнению Рогозина, повышение активности войск было связано с Днем независимости Украины. Несмотря на натиск противника, российские войска успешно отражают атаки. До этого на Запорожском направлении барражирующим боеприпасом был уничтожен украинский танк, который пытался укрыться в лесополосе. Его обнаружили с помощью дрона.