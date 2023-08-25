Ударные дроны ВСУ массово атаковали Крым: новости СВО на утро 25 августа

Фото: МО Украины

В Минобороны РФ сообщили, что Киев попытался атаковать Крым с помощью 42 беспилотных летательных аппаратов. Силы ПВО уничтожили девять дронов, еще 33 были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что утром 25 августа в районе мыса Херсонес было уничтожено несколько беспилотных летающих аппаратов. Глава города заявил, что БПЛА были сбиты над морем, повреждений гражданской инфраструктуры нет.

В Минобороны РФ также заявили, что в ночь на 25 августа была пресечена попытка Украины осуществить террористический акт на территории РФ. Средства противовоздушной обороны сбили над Калужской областью украинскую ракету доработанного комплекса ПВО С-200.

Российские военнослужащие уничтожили склад боеприпасов и опорный пункт ВСУ в районе населенного пункта Урожайное, заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. Он отметил, что ударный беспилотник ВС РФ подбил БТР противника, в котором находились пехотинцы.

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил об успешном поражении пункта дислокации ВСУ в районе Клещеевки. По его словам, также были уничтожены две БМП украинских войск в Григоровке и Андреевке, а также станция РЭБ в Белеевке и блиндаж в деревне Победа

Вооруженные силы Украины, используя поставленную Западом технику, пытаются наступать на Запорожском направлении, однако это у них не получается, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Политик утверждает, что российские военные «сжигают» технику противника, а украинские войска несут серьезные потери.

Российские военнослужащие ударили по группе ротации ВСУ в поселке Работино в Запорожской области. В результате удара была уничтожена западная техника украинских сил — два бронетранспортера Stryker и две БМП Bradley. ВСУ малыми группами разведывают местность и стараются незамедлительно увозить раненых солдат и привозить свежие силы.

Фото: МО РФ

В ночь на 25 августа в подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремела серия взрывов. Через некоторое время еще один взрыв произошел в Одессе. После этого власти Одесской и Николаевской областей объявили воздушную тревогу в регионах.

Вечером 24 августа Вооруженные силы Украины обстреляли село Елизаветовка и поселок Теткино в Курской области, заявил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, в Елизаветовке повреждены окна, фасады и заборы в трех домовладениях, пробита газовая труба. В Теткино зафиксированы три «прилета» мин. Никто не пострадал, разрушений нет, добавил он.

Украинские войска обстреляли больницу имени Вишневского в Донецке. В результате удара здание учреждения посечено осколками, в самой больнице никто не пострадал.

По флангам Артемовского направления обстановка продолжает оставаться горячей, но ситуация стабилизируется, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что украинские войска предпринимают попытки атаковать позиции ВС РФ на рубеже Урожайное — Старомайорское.

Бойцы ВСУ расстреляли за попытку дезертирства 23 своих сослуживца, которые оставили свои позиции на Херсонском направлении, сообщили в силовых структурах. По словам анонимного источника, убитых объявили пропавшими без вести, чтобы скрыть преступление.

Американский политик и правозащитник Аджаму Бараку признался, что ЦРУ и Пентагон заранее знали о провале контрнаступления Вооруженных сил Украины. По его словам, Вашингтон, заставив Киев отказаться от выполнения Минских соглашений и сделав выбор в пользу конфликта, теперь обвиняет в неудачах украинские власти и их стратегию.

Пентагон намерен в октябре 2023 года приступить к обучению украинских пилотов управлению истребителями F-16, сообщил пресс-секретарь американского военного ведомства Патрик Райдер. Он заявил, что тренировки будут проходить на базе вооруженных сил страны в Аризоне.

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на трудности с новыми поставками зенитных ракетных комплексов Patriot. Украинский лидер заявил, что Киеву сложно договориться с западными союзниками о новом вооружении, ему приходится «сильно бороться» за каждую дополнительную систему.

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