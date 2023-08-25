В Минобороны сообщили о срыве массированной атаки БПЛА на Крым Минобороны: ПВО и РЭБ на территории Крыма нейтрализовали 42 беспилотника

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Украина попыталась совершить атаку на Крым 42 беспилотными летательными аппаратами, сообщили в Минобороны России. Атака была подавлена, дроны уничтожены с помощью средств ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Средствами ПВО обнаружено 42 беспилотных летательных аппарата. В результате огневого воздействия над территорией Республики Крым девять БПЛА уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели, — говорится в сообщении.

Также в ведомстве указали, что для своих целей Киев использовал беспилотные аппараты самолетного типа.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что районе мыса Херсонес было уничтожено несколько беспилотных летающих аппаратов. По его словам, дроны были сбиты над морем, на земле повреждений нет. Вечером 24 августа Развожаев сообщал, что громкие звуки, раздающиеся в Севастополе, связаны с учебной стрельбой на полигоне в Казачьей бухте.

Также Минобороны в ночь на 25 августа сообщило о попытке атаки ВСУ территории России с помощью ракеты С-200. Она была обнаружена и уничтожена средствами ПВО над территорией Калужской области.

Перед этим сообщалось, что жители Калужской области сообщали о взрывах в небе. Характерные звуки раздавались в городах Обнинск и Малоярославец. По словам местных жителей, они услышали 3–4 хлопка в небе. О звуках взрывов также сообщали жители Тульской области и подмосковного Наро-Фоминска.