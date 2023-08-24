Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе Развожаев: громкие звуки в Севастополе связаны с учебной стрельбой

Фото: Aleksander Lyskin/Global Look Press

Громкие звуки, раздающиеся в Севастополе, связаны с учебной стрельбой на полигоне в Казачьей бухте, написал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. Он уточнил, что стрельба ведется в том числе из ручных гранатометов.

Громкие звуки в Севастополе — это военные проводят учебные стрельбы на полигоне в Казачьей бухте, в том числе из ручных гранатометов. В зависимости от направления ветра, звук может быть слышен в разных районах города, — пояснил глава города, уточнив, что в Севастополе все спокойно.

Севастополь является главной базой Черноморского флота России, он регулярно подвергается атакам беспилотных летательных аппаратов.

22 августа Развожаев также сообщал об учебных стрельбах на полигоне в Казачьей бухте. Кроме того, 19 августа он рассказал, что Черноморский флот проведет тренировки противоподводно-диверсионного обеспечения со стрельбой из разных видов орудий.

В свою очередь начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов пообещал этим летом новые теракты в Крыму. Видео с угрозами «уничтожать захватчиков» появилось в преддверии Дня независимости Украины.