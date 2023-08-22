В Севастополе сообщили об учебных стрельбах флота Развожаев: в Казачьей бухте ВМФ России проводит учебные стрельбы

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Российский флот проводит учебные стрельбы в Казачьей бухте в Севастополе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, маневры ориентировочно должны были проходить до 23:00.

В Казачьей бухте ориентировочно до 23 часов флот проводит учебные стрельбы, — отмечается в его сообщении.

Развожаев добавил, что в городе все спокойно. При этом губернатор еще 19 августа рассказал, что Черноморский флот проведет тренировки противоподводно-диверсионного обеспечения со стрельбой из разных видов орудий. Советник главы Крыма Олег Крючков утром 22 августа предупреждал жителей полуострова о мероприятиях по уничтожению боеприпасов. По его словам, из-за этих работ в Крыму возможны взрывы.

Жители Крыма ранее сообщили, что в небе над полуостровом слышны звуки взрывов. Одновременно с этим стало известно, что временно приостановлено движение автотранспорта по Крымскому мосту.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов пообещал этим летом новые теракты в Крыму. Видео с угрозами «уничтожать захватчиков» появилось в преддверии Дня независимости Украины, 24 августа. На днях это можно будет увидеть, пообещал Буданов.