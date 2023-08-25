Губернатор Севастополя сообщил об уничтожении беспилотников над Херсонесом Развожаев: в районе мыса Херсонес уничтожено несколько беспилотников над морем

Фото: Пресс-центр «Россия - моя история»

В районе мыса Херсонес было уничтожено несколько беспилотных летающих аппаратов (БПЛА), сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, дроны были сбиты над морем, на земле повреждений нет.

По предварительным данным в районе мыса Херсонес уничтожено несколько БПЛА над морем. Экстренные службы не фиксируют никаких повреждений гражданской инфраструктуры, — написал чиновник.

Он также добавил, что в настоящее время в городе тихо, однако все службы находятся в состоянии боевой готовности.

Вечером 24 августа Развожаев сообщал, что громкие звуки, раздающиеся в Севастополе, связаны с учебной стрельбой на полигоне в Казачьей бухте.

10 августа он сообщал, что российский флот и системы противовоздушной обороны успешно уничтожили беспилотники Вооруженных сил Украины на подлете к Севастополю. По словам губернатора, девять БПЛА противника заглушены средствами радиоэлектронной борьбы, два дрона сбиты системами ПВО. Севастополь является главной базой Черноморского флота России, он регулярно подвергается атакам беспилотных летательных аппаратов.