Глава Севастополя раскрыл подробности ночной атаки БПЛА Глава Севастополя заявил об уничтожении БПЛА ВСУ в акватории Черного моря

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

Российский флот и системы противовоздушной обороны успешно уничтожили беспилотники Вооруженных сил Украины на подлете к Севастополю, заявил губернатор города Михаил Развожаев на своем Telegram-канале. По его словам, девять БПЛА противника заглушены средствами радиоэлектронной борьбы, два дрона сбиты системами ПВО. Все службы продолжают контролировать обстановку в городе.

Этой ночью наш флот во взаимодействии с силами ПВО отразил атаку вражеских БПЛА над морем на подлете к Севастополю, — рассказал губернатор.

Представители Министерства обороны России ранее также заявили, что беспилотникам ВСУ так и не удалось достичь своих целей в Севастополе. Дроны были поражены системами ПВО и РЭБ, после чего потерпели крушение в Черном море. Пострадавших и разрушений в результате атаки украинских дронов нет.

Российская армия также успешно отразила атаку беспилотников и на другие российские регионы. Так, системы противовоздушной обороны сбили два беспилотника в Малоярославецким районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Подмосковья. Действия Киева в Министерстве обороны России расценивают как попытку совершения террористического акта.