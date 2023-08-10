Минобороны сообщило о пресечении атак дронов на Москву и Севастополь

Фото: Victor Lisitsyn,/Global Look Press

Ночью 10 августа над территорией Калужской и Московской областей, а также над Севастополем были пресечены попытки Киева осуществить террористические атаки с помощью беспилотных летательных аппаратов, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Сегодня ночью над территорией Калужской и Московской областей, а также города Севастополя пресечены попытки киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами <...>. В результате пресеченных террористических атак пострадавших и разрушений нет, — отмечается в сообщении.

В ведомстве заявили, что два беспилотника, которые направлялись в сторону столицы, были уничтожены силами ПВО в небе над Малоярославецким районом Калужском области и над территорией Одинцовского района Подмосковья.

Близ Севастополя средства ПВО поразили два беспилотника. Еще девять были подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение в Черном море, не достигнув цели. В результате пресеченных атак пострадавших и разрушений нет, отметили в Минобороны РФ.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили два ударных беспилотника, летевших в сторону Москвы. По словам столичного градоначальника, один дрон был ликвидирован в Калужской области, другой — в районе ЦКАД.

30 июля стало известно об атаке беспилотных летательных аппаратов на деловой центр «Москва-Сити», а также подмосковное Одинцово. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в результате происшествия незначительные повреждения получили фасады на двух офисных башнях центра. Позднее в Минобороны РФ сообщили о пресечении попытки террористической атаки украинских БПЛА. По информации ведомства, один из дронов Вооруженных сил Украины был сбит, еще два подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.