Собянин заявил о двух сбитых беспилотниках, летевших в сторону Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что около 04:00 10 августа ПВО сбило два ударных беспилотника, летевших в сторону столицы. По его словам, один был ликвидирован в Калужской области, другой — в районе ЦКАД.

Ночью, около четырех часов утра, ПВО сбило два ударных БПЛА, летящих в сторону города. Один в Калужской области, другой в районе ЦКАД, — говорится в его сообщении.

О подобной атаке на город Сергей Собянин заявлял утром 9 августа. Тогда при попытке пролета в город также были сбиты два беспилотных летательных аппарата. Оба БПЛА были сбиты средствами ПВО — один в районе Домодедово, второй — в районе Минского шоссе, рассказал столичный градоначальник.

1 августа в Минобороны РФ сообщили о том, что три беспилотника ВСУ участвовали в очередной атаке на Москву. Российские системы ПВО смогли сбить два БПЛА, а третий дрон был подавлен средствами РЭБ.

Собянин заявил, что несколько беспилотников при попытке пролета в столицу были сбиты средствами ПВО. Один дрон долетел до той же башни в «Москва-Сити», что и во время прошлой атаки ВСУ. 30 июля деловой центр также попал под удар БПЛА. Тогда повреждения получили фасады на двух офисных башнях, пострадал офис Минэкономразвития.

Ранее сообщалось, что 30 июля и 1 августа на фоне атак украинских беспилотников закрывался столичный аэропорт Внуково. Тогда силам противовоздушной обороны удалось перехватить в столице несколько БПЛА, однако один дрон все же поразил башню «Москва-Сити».