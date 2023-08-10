Губернатор Калужской области озвучил точное время уничтожения дрона ВСУ Губернатор Калужской области заявил, что дрон ВСУ атаковал регион в четыре часа утра

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Системы противовоздушной обороны армии России уничтожили дрон Вооруженных сил Украины в Калужской области в 4:03 по московскому времени, заявил глава региона Владислав Шапша на своем канале в Telegram. По его словам, беспилотник ВСУ был сбит в момент пролета над территорией Малоярославецкого района.

Сегодня в Малоярославецком районе в четыре часа и три минуты средствами ПВО сбит беспилотный летательный аппарат, — рассказал губернатор.

Министерство обороны России ранее заявило об успешном пресечении попыток Украины нанести удары по объектам в Москве и Севастополе с помощью беспилотников. По словам представителей ведомства, два дрона были сбиты силами ПВО в Калужской области и над территорией Одинцовского района Московской области. Вблизи Севастополя силы ПВО поразили два дрона, еще девять целей подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

В конце июля украинские беспилотники совершили атаку на Москву, в результате нее на одном из этажей в здании IQ-квартала «Москва-Сити» произошел пожар. Отмечается, что в результате атаки дронов никто не пострадал, фасады двух офисных башен получили незначительные повреждения. Минобороны РФ охарактеризовало инцидент как террористическую атаку Украины.