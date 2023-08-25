Бойцы ВСУ расстреляли под Херсоном 23 своих сослуживца РИА Новости: ВСУ за попытку дезертирства расстреляли под Херсоном 23 сослуживца

Фото: Global Look Press

Украинские военнослужащие из 123-й бригады территориальной обороны расстреляли за попытку дезертирства 23 своих сослуживца, самовольно оставивших позиции под Херсоном, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника российских силовых структур, имеющего связи в ВСУ. По его словам, убитых объявили пропавшими без вести, чтобы скрыть преступление.

От источников в ВСУ получены данные о расстреле 11 августа в Херсоне 23 военнослужащих 123-й бригады теробороны ВСУ, решивших дезертировать и бросить позиции, — отметил источник.

Он указал на то, что расстрелянных солдат внесли в списки пропавших без вести. При этом российские силовики, как отметил собеседник агентства, узнали данные десяти расстрелянных солдат.

Ранее сообщалось, что дезертир из ВСУ Игорь Устименко сдался российским военным после неудачного выполнения задачи, поставленной ему украинской контрразведкой. Мужчине поручили повредить ЗРК «Бук» в Херсонской области, однако он решил сдаться солдатам, увидев оцепление. Украинец утверждает, что сотрудники контрразведки заставили его принять задание под угрозой расправы. В частности, они заявили, что убьют его или посадят в тюрьму, если он не согласится уничтожить ЗРК.