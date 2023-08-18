Дезертир из ВСУ сдался российским военным после попытки повредить ЗРК «Бук»

Фото: Ashley Chan/SOPA Images/Global Look Press

Дезертир из ВСУ Игорь Устименко сдался российским военным после неудачного выполнения задачи, поставленной ему украинской контрразведкой, сообщает РИА Новости. По данным агентства, мужчине поручили повредить ЗРК «Бук» в Херсонской области, однако он решил сдаться солдатам, увидев оцепление.

Украинец утверждает, что сотрудники контрразведки заставили его принять задание под угрозой расправы. В частности они заявили, что убьют его или посадят в тюрьму, если он не согласится уничтожить зенитно-ракетный комплекс. Мужчина принял задание, однако при его выполнении решил сдаться российским военным.

Я пошел туда (место дислокации ЗРК «Бук». — NEWS.ru), но увидел там оцепление и решил рассказать все, как есть, — рассказал Устименко.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее заявил, что в регионе пресекли очередную попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы. По его словам, в ходе боестолкновения пятеро диверсантов были убиты. Богом подчеркнул, что военнослужащие Вооруженных сил России, бойцы подразделений Росгвардии и сотрудники пограничной службы ФСБ действовали слаженно в ходе пресечения попытки проникновения.