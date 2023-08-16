В Брянской области пресекли новую попытку проникновения украинской ДРГ Богомаз: пресечена попытка проникновения украинской ДРГ из шести человек

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Брянской области пресекли новую попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы из шести человек, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, пятеро диверсантов были уничтожены.

Сегодня в 7:00 пресечена попытка проникновения на территорию Брянской области украинской диверсионно-разведывательной группы в составе шести боевиков. Пятеро диверсантов уничтожены, — написал Богомаз.

Губернатор также высоко отметил слаженные действия подразделений Министерства обороны Российской Федерации, Пограничного управления ФСБ России по Брянской области, спецподразделений управления Росгвардии по ликвидации ДРГ.

Ранее уже сообщалось, что диверсанты Вооруженных сил Украины попытались прорваться на территорию Брянской области. По меньшей мере четверо украинских военнослужащих погибли, еще несколько солдат получили ранения. Всего на территорию региона попытались проникнуть 15 человек. В Министерстве обороны России не комментировали эту информацию.

По неподтвержденной информации, украинские диверсанты пересекли границу примерно в 11 часов утра 15 августа. Через 40 минут они были обнаружены российскими пограничниками в районе населенных пунктов Курковичи и Ломаковка. В результате боевого столкновения противник понес потери, оставшиеся в живых диверсанты сбежали на территорию Черниговской области Украины под прикрытием минометов.