Стало известно о попытке диверсантов ВСУ прорваться в Брянскую область Mash: четыре диверсанта ВСУ погибли при попытке прорваться в Брянскую область

Фото: МО Украины

Telegream-канал Mash сообщает, что диверсанты Вооруженных сил Украины попытались прорваться на территорию Брянской области. По данным канала, по меньшей мере четверо украинских военнослужащих погибли, еще несколько солдат получили ранения. Всего на территорию региона попытались проникнуть 15 человек, говорится в публикации. В Министерстве обороны России пока не прокомментировали эту информацию.

По неподтвержденной информации, украинские диверсанты пересекли границу примерно в 11 часов утра 15 августа. Через 40 минут они были обнаружены российскими пограничниками в районе населенных пунктов Курковичи и Ломаковка, сообщает канал. Источники утверждают, что в результате боевого столкновения противник понес потери, оставшиеся в живых диверсанты сбежали на территорию Черниговской области Украины под прикрытием минометов.

Как сообщалось ранее, украинский диверсант подорвался на собственном заряде при попытке заминировать военную технику в селе Софиевка Херсонской области. Предполагается, что он планировал взорвать инженерно-саперную машину. Спасти мужчину не удалось, он скончался от полученных ранений. Личность погибшего в настоящее время устанавливается.