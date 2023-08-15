Один человек пострадал при проникновении украинской ДРГ в Брянскую область

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Брянскую область пострадал один человек, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Бомогаз. Он доставлен в районную больницу, уточнил глава области. Информация о его состоянии не сообщается.

По уточненной информации, в результате действий украинских националистов пострадал работник сельхозпредприятия. В настоящее время он доставлен в районную больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, — написал Богомаз.

Ранее губернатор сообщил о попытке украинской ДРГ проникнуть в Брянскую область. Соответствующие действия были пресечены Вооруженными силами России. В своем Telegram-канале Богомаз поблагодарил бойцов за проделанную работу.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате обстрела села Новая Таволжанка со стороны ВСУ пострадали два человека. Они получили осколочные ранения и были транспортированы в областную больницу в экстренном порядке.

В связи с частыми обстрелами села местные жители обратились к президенту РФ Владимиру Путину. Они пожаловались главе государства, что власти региона отказывают им в выплате компенсаций. Тем временем дома многих из граждан получили сильнейшие повреждения или были вовсе уничтожены.