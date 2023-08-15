Жители Новой Таволжанки обратились к Путину в связи с обстрелами ВСУ Жители Новой Таволжанки попросили Путина переселить их в другое место

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Жители Новой Таволжанки в Белгородской области записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». По их словам, власти региона отказываются выплачивать компенсации за дома, разрушенные в результате обстрелов со стороны Украины. В связи с этим граждане просят главу государства дать им возможность переселиться в другое место.

Местные утверждают, что власти не выплачивают компенсации, так как в селе не введен режим чрезвычайной ситуации. Обстрелы Новой Таволжанки при этом происходят на регулярной основе. Многие из жителей уже лишились своих домов, но еще сильнее они опасаются за свои жизни.

Владимир Владимирович, к Вам обращаются жители села Новая Таволжанка в Белгородской области в связи со следующими обстоятельствами. Обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины были разрушены и повреждены наши дома со всем имуществом. Мы признаны потерпевшими, однако несмотря на материальные потери у нас не введен режим ЧС, — говорится в обращении.

Губернатор Белгородской области сообщал об обстреле села Новая Таволжанка 15 августа. По его словам, в результате атаки пострадали двое жителей. Они получили осколочные ранения и были госпитализированы в экстренном порядке.